2019-03-02T06:24:56+03:00
Происшествия

В Приморье зарегистрировали 13 лесных пожаров

Девять из них ликвидировали к субботе
Ксения КРЫМОВА
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К утру субботы потушили 9 из 13 лесных пожаров в Приморском краеК утру субботы потушили 9 из 13 лесных пожаров в Приморском краеФото: primorsky.ru
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Аномально тёплая для этого времени года приморская погода одних радует, другим доставляет много хлопот. В регионе горят леса и поля, о чём сейчас каждый день пишет «КП» - Владивосток».

За прошедшие сутки, 1 марта, зарегистрировано 13 лесных пожаров, девять из которых уже потушили к утру субботы. Ещё три – локализовали, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Среди потушенных лесных пожаров – два в Анучинском районе и в Дальнегорском городском округе. По одному – в Пограничном районе Ханкайском, Чугуевском, Хасанском и Шкотовском. Три пожара локализованы в Ханкайском районе, Тернейском и Ольгинском. По-прежнему действующим остается пожар на территории 25 гектаров в Комиссаровском участковом лесничестве Ханкайского района, - говорится в официальном сообщении.

С пламенем боролись 242 человека.

Особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья. Это Уссурийск, Дальнегорск и девять районов: Хасанский, Надеждинский, Октябрьский, Ханкайский, Партизанский, Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский и Пожарский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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