2019-03-02T08:49:51+03:00
Происшествия

На трассе Хабаровск-Владивосток столкнулись два большегруза

Для одного из водителей эта поездка стала последней
Ксения КРЫМОВА
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Трагедия произошла на 378 километре федеральной трассы. Фото: pixabay.comТрагедия произошла на 378 километре федеральной трассы. Фото: pixabay.com
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Сотрудники ГИБДД Приморья зарегистрировали ещё одно смертельное дорожно-транспортное происшествие с начала 2019 года. На этот раз трагедия произошла на 378 километре федеральной трассы Хабаровск-Владивосток.

- Это Лесозаводский городской округ Приморского края, - уточнили «КП» - Владивосток» в пресс-службе регионального управления МВД. – Водитель большегруза «Скания» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Френчлайнером». К сожалению, 43-летний водитель «Скании» погиб. Мы устанавливаем все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции.

Собеседник добавил, что ДТП произошло в тёмное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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