2019-03-02T09:16:53+03:00
Общество

В горящем Приморье высадился «Снежный десант»

Добровольцы нарубили дров и помогли с ремонтом
Ксения КРЫМОВА
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«Снежный десант» проходит в Приморье уже в шестой раз«Снежный десант» проходит в Приморье уже в шестой разФото: primorsky.ru
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Молодёжь Приморья помогла пожилым людям и тем, кто не может сам по состоянию здоровья заниматься хозяйством, ремонтом. Название акции – «Снежный десант» - обращает на себя внимание, с учётом аномально тёплой, только что завершившейся зимы, и раннего пожароопасного сезона.

Волонтёры «Снежного отряда» помогли в феврале жителям Уссурийска, Лесозаводска и нескольких муниципальных районов: Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Черниговского, Чугуевского, Партизанского.

- Например, несколько волонтёров помогли филиалу Приморского центра социального обслуживания населения в Лесозаводске. Сделали косметический ремонт в комнатах, где живут люди после инсульта. В селе Зеркальном помогли пенсионерам наколоть дров, а в Хрустальном – навести порядок у домов, - рассказали в краевом департаменте по делам молодёжи.

Участники «Снежного десанта» проводят также мастер-классы для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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