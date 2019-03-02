В горящем Приморье высадился «Снежный десант»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-02T09:16:53+03:00

«Снежный десант» проходит в Приморье уже в шестой раз Фото: primorsky.ru

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Молодёжь Приморья помогла пожилым людям и тем, кто не может сам по состоянию здоровья заниматься хозяйством, ремонтом. Название акции – «Снежный десант» - обращает на себя внимание, с учётом аномально тёплой, только что завершившейся зимы, и раннего пожароопасного сезона.

Волонтёры «Снежного отряда» помогли в феврале жителям Уссурийска, Лесозаводска и нескольких муниципальных районов: Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Черниговского, Чугуевского, Партизанского.

- Например, несколько волонтёров помогли филиалу Приморского центра социального обслуживания населения в Лесозаводске. Сделали косметический ремонт в комнатах, где живут люди после инсульта. В селе Зеркальном помогли пенсионерам наколоть дров, а в Хрустальном – навести порядок у домов, - рассказали в краевом департаменте по делам молодёжи.

Участники «Снежного десанта» проводят также мастер-классы для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU