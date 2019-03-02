2019-03-02T11:36:07+03:00
Происшествия

16-летний приморец погиб за рулём родительской «Мазды»

С ним в машине находились ещё четверо подростков
Ксения КРЫМОВА
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Трагедия случилась в Чугуевском районе Приморья. Фото: youtube.comТрагедия случилась в Чугуевском районе Приморья. Фото: youtube.com
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Ночью 2 марта в Приморье, в Чугуевском районе, молодёжь поехала кататься и угодила в ДТП. Автомобилем «Мазда» управлял 16-летний парень, по закону не имевший на это права. Кроме того, машину отца он взял без его разрешения.

- Компания подростков ехала со стороны села Булыга–Фадеево в направлении Соколовки. Несовершеннолетний не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что водитель сразу погиб. Находившиеся с ним четыре пассажира попали в больницу, - рассказала «КП» - Владивосток» сотрудница пресс-службы краевого управления МВД.

Она уточнила, что в момент ДТП дорога была сухой. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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