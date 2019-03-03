2019-03-03T04:27:21+03:00
Общество

Весна в Приморье набирает обороты - воздух прогреется до 15 градусов тепла

Тем не менее, на севере края синоптики прогнозируют небольшие осадки
София МИХАЙЛОВА
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Погода 3 марта во Владивостоке раньше всегда была холодной. Сегодня ситуация очень поменялась.Погода 3 марта во Владивостоке раньше всегда была холодной. Сегодня ситуация очень поменялась.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Приморская погода сегодня, 3 марта, окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В среднем температура воздуха по краю поднимется до +15°C.

В дальневосточной столице сегодня без осадков, ветер юго-восточный и умеренный южный. На небе местами будет облачно. Столбик термометра не опустится ниже +8...+10°C.

В Находке тоже без осадков, южный ветер и такая же температура воздуха, как и во Владивостоке.

В Уссурийске немного теплее - +11...+13°C. Вот только ветер решил поменять направление на западное.

Между тем, многолетние наблюдения синоптиков показывают, что погода 3 марта во Владивостоке раньше всегда была холодной. Минимальная температура воздуха в 1951 году составила −20,8 °С. Максимальная температура воздуха +8,7 °С отмечалась в 1998 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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