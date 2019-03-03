2019-03-03T06:01:05+03:00
Общество

Житель Владивостока забрался на десятиэтажку и едва не прыгнул вниз

От задуманного мужчину уберегли сотрудники оперативных служб [видео]
София МИХАЙЛОВА
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Сейчас его жизни ничего не угрожает.Сейчас его жизни ничего не угрожает.Фото: pixabay.com
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Минувшим вечером, в субботу, 2 марта, во Владивостоке произошёл странный инцидент. Мужчина залез на крышу десятиэтажного дома и хотел спрыгнуть вниз. Осуществить полёт ему не дали сотрудники оперативных служб.

Всё случилось в доме по улице Шилкинская, 10. Мужчина пробрался на крышу многоэтажки, чтобы спрыгнуть. На помощь к нему подоспели оперативные службы. Наготове была даже пожарная лестница. Вот только вытащить «прыгуна» с крыши удалось через подъезд. На кадрах, которые уже облетели социальные сети, видно, что мужчина не молодой.

Ради чего мужчина решился на такой отчаянный поступок, ещё предстоит выяснить специалистам.

Житель Владивостока пытался спрыгнуть с крыши. Видео: dpskontrol_125rus.

Комментарии под видеороликом в соцсетях самые разнообразные. Почти все в один голос утверждают, что у владивостокца явные проблемы со здоровьем. Однако нашлись и те, кто поддержал несостоявшегося «прыгуна».

- Разные мотивы бывают у людей... Болезнь, любовь безответная, ямы долговые, предательство близких и родных людей, можно перечислять долго... Но не надо так кардинально и бездумно решать проблемы… из любой ситуации есть выход, - написала одна из подписчиц сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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