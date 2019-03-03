2019-03-03T07:05:30+03:00
Общество

Во Владивосток прилетел известный актёр

Цель визита Данилы Козловского в дальневосточную столицу неизвестна [фото], [видео]
София МИХАЙЛОВА
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Совсем недавно артист стал главным героем фильма «На районе», который снимали во Владивостоке. Фото: danilakozlovsky.Совсем недавно артист стал главным героем фильма «На районе», который снимали во Владивостоке. Фото: danilakozlovsky.
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Российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и продюссер Данила Козловский прилетел во Владивосток. Цель своего визита артист так и не раскрыл.

На своей странице в Instagram Данила ранним утром выложил пост в раздел «Истории». На фото – аэропорт «Владивосток». Актёр подписал прямо на картинке следующее: «Залёт во Владик на день».

Фото: danilakozlovsky.

Фото: danilakozlovsky.

На следующем видеоролике популярный актёр уже едет в районе Фуникулёра в сторону улицы Суханова и снимает на камеру мобильного телефону местную достопримечательность - Золотой мост.

К слову, совсем недавно Данила Козловский снялся в фильме своей любимой женщины Ольги Зуевой «На районе». Картину снимали во Владивостоке, ещё одним главным героем фильма стал актёр Илья Маланин.

Видео: danilakozlovsky.

По сюжету двое друзей детства пошли на работу к криминальному авторитету. Разборки, слежки и наезды на конкурентов приносят много денег, но в какой-то момент парни задумываются: правильный ли выбор они сделали, согласившись на такую жуткую работу. Отказавшись от выполнения очередного бандитского задания, парни ставят под угрозу свою жизнь...

ИСТОЧНИК KP.RU

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