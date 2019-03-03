Во Владивосток прилетел известный актёр
Российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и продюссер Данила Козловский прилетел во Владивосток. Цель своего визита артист так и не раскрыл.
На своей странице в Instagram Данила ранним утром выложил пост в раздел «Истории». На фото – аэропорт «Владивосток». Актёр подписал прямо на картинке следующее: «Залёт во Владик на день».
Фото: danilakozlovsky.
На следующем видеоролике популярный актёр уже едет в районе Фуникулёра в сторону улицы Суханова и снимает на камеру мобильного телефону местную достопримечательность - Золотой мост.
К слову, совсем недавно Данила Козловский снялся в фильме своей любимой женщины Ольги Зуевой «На районе». Картину снимали во Владивостоке, ещё одним главным героем фильма стал актёр Илья Маланин.
Видео: danilakozlovsky.
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ИСТОЧНИК KP.RU