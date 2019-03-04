Свыше четверти миллиона приморцев получат «губернаторскую тысячу»

СЕГОДНЯ 01:23 2019-03-04T02:18:14+03:00

В беззаявительном порядке выплата полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам

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В Приморском крае начинается выплата единовременной выплаты пенсионерам.

По предварительным данным, в этом году 256 тысяч человек получат «губернаторскую тысячу» вместе с пенсией через почту, 302 тысячи пенсионеров — через кредитные организации.

Как сообщили в краевом департаменте труда и соцразвития, на этот вид поддержки из регионального бюджета уже направлено 588,12 миллиона рублей.

В беззаявительном порядке выплата полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые данные.

Вместе с тем, пенсионерам силовых ведомств, не состоящим на учете в территориальных отделах соцзащиты, необходимо предоставить заявление и документы.

Заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU