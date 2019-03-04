2019-03-04T01:59:39+03:00
Происшествия

Бывшего сотрудника колонии в Приморье судят за взятки

Мужчина брал мзду за "особые условия" для одного из осужденных
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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В Приморье перед судом предстанет экс-сотрудник исправительного учреждения по обвинению во взяточничестве.

Прокуратура Партизанского района утвердила заключение по коррупционному делу против бывшего сотрудника ГУФСИН. По версии следствия, преступление совершено, когда фигурант исполнял обязанности начальника отдела по воспитательной работе с осужденными колонии строгого режима.

За вознаграждение он создавал комфортные условия одному из осужденных (позволявшие, к примеру, использовать мобильный телефон).

Всего с сентября 2017 года по май 2018 года ему было переведено свыше 77 тысяч рублей.

Преступные действия начальника отдела выявлены и пресечены оперативными сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Партизанский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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