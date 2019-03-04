Полиция Приморья готовится работать и поздравлять в Восьмое марта

СЕГОДНЯ 02:30 2019-03-04T02:30:50+03:00

Основная цель не только в профилактике, но и в укреплении доверия между полицией и обществом

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В Приморском крае стартовала масштабная акция МВД, приуроченная к международному женскому дню.

В рамках акции «8 Марта - в каждый Дом» участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, автоинспекторы и представители других служб полиции поздравят дам с Международным женским днем.

Основная цель не только в профилактике, но и в укреплении доверия между полицией и обществом.

Так, весенний праздник – это прекрасный повод для участковых ещё раз напомнить о себе всем девушкам и женщинам своего района, донести до них не только слова поздравлений, но и важную информацию, способствующую их безопасности и благополучию.

Инспекторы по делам несовершеннолетних смогут ещё раз встретиться и пообщаться с юными гражданами. Возможно, именно эта встреча станет поводом для откровенного разговора с детьми.

Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в «Цветочном патруле» и будут вручать цветы автолюбительницам. Даря символ весны, полицейские планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит весенняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU