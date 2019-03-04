Центр Владивостока избавили от «сытых панд»

СЕГОДНЯ 02:55 2019-03-04T04:51:57+03:00

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Управление наружной рекламы и информации с сотрудниками муниципального предприятия «Содержание городских территорий» впервые в 2019 году приступило к демонтажу незаконных рекламных конструкций. За последний день зимы специалисты убрали 10 билбордов, щитов и штендеров в центральной части Владивостока.

Первой на очереди стала улица Адмирала Фокина. Там сразу несколько владельцев предприятий разместили свою рекламу незаконно. Они были заранее предупреждены об этом, однако на деле к уведомлениям не прислушались.

- Сегодня незаконные рекламные конструкции выявляет департамент инфополитики администрации Приморья. Если владелец рекламной конструкции установлен, то ему дают время на устранение нарушений. Затем заседает комиссия, принимая решение – демонтировать конструкции или нет, - рассказал главный специалист отдела контроля за размещением средств наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев.

При этом по закону о рекламе для того чтобы установить рекламу на территории муниципального образования, необходимо получить разрешение у соответствующего органа и заключить договор с собственником недвижимого имущества. При несоблюдении этих требований реклама признается незаконной и впоследствии демонтируется. Владелец убранных рекламных конструкций может вернуть свою собственность. Для этого он должен оплатить работы по демонтажу и хранению объекта.

Напомним, что в 2018 году во Владивостоке была проведена большая работа по приведению облика города в порядок. Тогда специалисты выявили 452 незаконных конструкций, 266 из которых были убраны силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», остальные демонтировали их владельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU