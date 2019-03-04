Приморье нашло деньги на доплаты учителям

СЕГОДНЯ 03:28 2019-03-04T03:28:17+03:00

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За первые два месяца 2019 года на соцподдержку педагогов Приморья направили 38,6 миллиона рублей.

Ежемесячную выплату молодым специалистам и наставникам, «подъемные», компенсации за наем жилья и стоимости путевки на курортное лечение уже предоставляют более 630 работникам.

По словам специалистов краевого департамента образования и науки, закон о предоставлении мер соцподдержки педагогическим работникам был принят по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в конце прошлого года. Уже есть первые результаты. На сегодня «подъемные» назначены 238 молодым специалистам, а ежемесячная денежная выплата — 408 педагогам. Всего за мерами поддержки, предусмотренными законом, обратились 637 работников сферы образования.

— За январь и февраль на выплату специалистам из краевого бюджета направлено 38,6 миллиона рублей. Всего в 2019 году на эти цели в бюджете Приморья заложено 254 миллиона рублей, — добавили в ведомстве.

Напомним, с 1 декабря педработникам, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата от 250 до 440 тысяч рублей. Установлена компенсация 50% расходов за наем жилья и 25% стоимости путевки в санаторий. Также предусмотрены ежемесячные выплаты молодым специалистам и их наставникам.

ИСТОЧНИК KP.RU