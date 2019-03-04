На Масленицу Владивосток побалуют подешевевшей икрой

СЕГОДНЯ 03:47 2019-03-04T03:47:36+03:00

В этом году масленица проходит с 4 по 10 марта

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На масленичной неделе супермаркеты Владивостока снижают цену на красную икру.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли края, в супермаркете «Самбери» запланирована акция, по которой всю масленичную неделю можно будет приобрести красную икру по доступным ценам.

— Баночка красной икры 130 граммов будет стоить 249 рублей, 95 граммов — 199 рублей, — отметили специалисты.

В этом году масленица проходит с 4 по 10 марта.

Напомним, что в конце 2018 года глава Росрыболовства Илья Шестаков, находясь во Владивостоке, заявил о снижении цен на красную икру вдвое. Одновременно с этим появились сообщения о масштабной торговле поддельной икрой, изготовленной из желатина с ароматизаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU