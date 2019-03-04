На Масленицу Владивосток побалуют подешевевшей икрой
На масленичной неделе супермаркеты Владивостока снижают цену на красную икру.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли края, в супермаркете «Самбери» запланирована акция, по которой всю масленичную неделю можно будет приобрести красную икру по доступным ценам.
— Баночка красной икры 130 граммов будет стоить 249 рублей, 95 граммов — 199 рублей, — отметили специалисты.
В этом году масленица проходит с 4 по 10 марта.
Напомним, что в конце 2018 года глава Росрыболовства Илья Шестаков, находясь во Владивостоке, заявил о снижении цен на красную икру вдвое. Одновременно с этим появились сообщения о масштабной торговле поддельной икрой, изготовленной из желатина с ароматизаторами.
ИСТОЧНИК KP.RU