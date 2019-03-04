Кубок командующего ТОФ разыграли во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:22 2019-03-04T04:22:51+03:00

Хороший гоночный ветер и состояние льда позволили провести все пять запланированных гонок

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Во Владивостоке на льду Амурского залива между островом Скребцова и островом Речной при поддержке спорткомитета Тихоокеанского флота состоялось первенство по буерному спорту. В нём приняли участие военнослужащие ТОФ, ветераны флота и юниоры (молодые люди до 18 лет). Среди участников чемпион Европы и бронзовый призер мира Антон Диденко, чемпионка мира среди молодежи Полина Артюх.

Ледовая обстановка не позволила выехать на лед на выставление дистанции, поэтому организаторам соревнований пришлось на санках транспортировать знаки дистанции на расстояние более 2 миль от береговой черты, почти на середину Амурского залива.

Хороший гоночный ветер и состояние льда позволили провести все пять запланированных гонок. На некоторых участках дистанции скорость доходила до 80 км/час и более.

Победителем соревнования стал Антон Диденко, серебро у Дениса Шилакина, бронза у Полины Артюх, которая все пять гонок приходила третьей.

В ходе одной из гонок разыгрывался Кубок командующего Тихоокеанским флотом. Его обладателем стал чемпион Европы Антон Диденко.

ИСТОЧНИК KP.RU