2019-03-04T04:44:20+03:00
Происшествия

Прокуратура в Приморье озаботилась замусоренными кладбищами

Решение суда вступило в силу. Вопросы его фактического исполнения поставлены на контроль прокуратуры района
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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Прокуратура в суде добивается устранения нарушений закона при содержании кладбищ в Ярославке.

Прокуратура Хорольского района с привлечением специалиста Роспотребнадзора проверила исполнение закона, выявив нарушения на территориях действующих кладбищ.

Так, расположенные недалеко от дороги «Жариково-Сибирцево» и в окрестностях с. Вознесенка (по ул. Первомайская) кладбища в нарушение норм и правил не оборудованы площадками для мусоросборников, урнами и прочим.

По фактам прокурор района вносил представление главе администрации Ярославки, возбуждалось дело об административном правонарушении, по результатам виновного оштрафовали.

Учитывая, что нарушения фактически не были устранены, прокурор района обратился в суд с иском к администрации Ярославки.

Требования прокурора полностью удовлетворены судом, на ответчика возложена обязанность в течение четырёх месяцев обеспечить установку на территории кладбищ в пгт. Ярославский и с. Вознесенка урн, площадки для мусоросборников с ограждением и твердым покрытием, территорию кладбища в с. Вознесенка также оборудовать общественными туалетами.

Решение суда вступило в силу. Вопросы его фактического исполнения поставлены на контроль прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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