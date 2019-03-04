Медсёстрам и медбратьям подыщут работу в Приморье

СЕГОДНЯ 05:48 2019-03-04T05:48:16+03:00

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Ярмарка вакансий для медиков пройдет во вторник, 5 марта, в Приморье на базе Владивостокской клинической больницы № 2.

Найти работу мечты смогут выпускники медколледжей — медсестры и медбратья.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, участниками второй по счету в этом году ярмарки содействия трудоустройства выпускников и студентов предвыпускных курсов станут представители краевых лечебных учреждений Приморья.

Средние медработники — в числе востребованных специалистов в большинстве медучреждений.

— Сегодня требуются и операционные медицинские сестры, и медсестры на ФАПы, и в службу скорой помощи. Отдельные вакансии для средних медицинских работников есть в педиатрии, акушерстве и гинекологии, в дневных стационарах поликлиник, — отметили в отделе подготовки и управления медперсоналом департамента здравоохранения.

Так, с 1 января 2019 года по инициативе губернатора Олега Кожемяко сотрудники здравоохранения могут рассчитывать на дополнительные меры соцподдержки:

— единовременная выплата («подъемные») — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей в зависимости от района врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций), 300 тысяч рублей — фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тысяч рублей — медсестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;

— ежемесячные выплаты — 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тысяч рублей — дополнительно врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу.

— 100%-ная компенсация расходов за наем жилья, но не более 20 тысяч рублей в месяц, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;

— компенсация оплаты ЖКУ: 100% — на селе, 1 535 рублей в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей в городах в домах без центрального отопления.

Добавим, ярмарки вакансий для будущих средних медицинских работников также пройдут 11 марта в Лесозаводске, 12 марта — в Партизанске, а 14 марта — в Спасске-Дальнем.

ИСТОЧНИК KP.RU