Медсёстрам и медбратьям подыщут работу в Приморье
Ярмарка вакансий для медиков пройдет во вторник, 5 марта, в Приморье на базе Владивостокской клинической больницы № 2.
Найти работу мечты смогут выпускники медколледжей — медсестры и медбратья.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, участниками второй по счету в этом году ярмарки содействия трудоустройства выпускников и студентов предвыпускных курсов станут представители краевых лечебных учреждений Приморья.
Средние медработники — в числе востребованных специалистов в большинстве медучреждений.
— Сегодня требуются и операционные медицинские сестры, и медсестры на ФАПы, и в службу скорой помощи. Отдельные вакансии для средних медицинских работников есть в педиатрии, акушерстве и гинекологии, в дневных стационарах поликлиник, — отметили в отделе подготовки и управления медперсоналом департамента здравоохранения.
Так, с 1 января 2019 года по инициативе губернатора Олега Кожемяко сотрудники здравоохранения могут рассчитывать на дополнительные меры соцподдержки:
— единовременная выплата («подъемные») — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей в зависимости от района врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций), 300 тысяч рублей — фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тысяч рублей — медсестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;
— ежемесячные выплаты — 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тысяч рублей — дополнительно врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу.
— 100%-ная компенсация расходов за наем жилья, но не более 20 тысяч рублей в месяц, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;
— компенсация оплаты ЖКУ: 100% — на селе, 1 535 рублей в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей в городах в домах без центрального отопления.
Добавим, ярмарки вакансий для будущих средних медицинских работников также пройдут 11 марта в Лесозаводске, 12 марта — в Партизанске, а 14 марта — в Спасске-Дальнем.
ИСТОЧНИК KP.RU