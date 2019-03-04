Бесплатный вход на Vladivostok Boat Show Xl по регистрации на сайте

СЕГОДНЯ 06:08 2019-03-04T06:08:58+03:00

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl в этом году пройдет с 17 по 19 мая.

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В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов» — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Любой желающий может получить бесплатный билет на выставку, для этого необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную на сайте выставки.

Мероприятие традиционно станет большим праздником для всей семьи.

В 2019 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу включены демонстрация, тест-драйвы, продажа водомоторной техники и многое другое.

Справка «КП»:

VladivostokBoatShow – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU