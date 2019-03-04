Незаконных торговцев цветами сурово накажут во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:16 2019-03-04T06:16:00+03:00

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Сотрудники административно-территориальных управлений Владивостока напоминают, что незаконная торговля цветами накануне одного из главных праздников весны — Международного женского дня — может обойтись до 30 тысяч рублей.

Сотрудники АТУ районов вместе с полицией проведут традиционные рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности всех незаконных торговцев. В канун праздника особое внимание будет уделено торговле цветами.

— В предпраздничные и праздничные дни на территории города официально торговать цветами будут по 46 адресным ориентирам. Торговля началась 1 марта и продлится в течение 10 дней. По остальным адресам реализация незаконна, а всем торговцам предстоит заплатить крупные штрафы, — пояснили специалисты АТУ.

Так, размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы обходится незаконным торговцам от 2 до 4 тысяч рублей. Если деятельность осуществляет должностное лицо, то штрафы здесь значительно выше — от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет уже наложение штрафа на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU