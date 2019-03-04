Буйные мигранты устроили дебош в приморской больнице

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-04T06:39:04+03:00

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Буйный пациент устроил переполох в городской больнице Находки. Буяна пришлось усмирять с помощью наряда полиции.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Вечером в местную травматологию обратился мужчина восточной национальности, мигрант. По информации инстаграм-паблика nhk_off, у него была ранена нога. Травму пострадавший получил в ходе бытового конфликта – сожительница мужчины воткнула в него отвертку. Однако общение с врачами у мигранта не задалось. Во-первых, у него не было с собой медицинского полиса. Во-вторых, в вечернее время в больнице были только дежурные врачи – и быстро принять мужчину они не могли. Тем более, что действительно срочной помощи ему не требовалось. Это вызвало настоящее бешенство у горячего парня.

Пострадавший пришел в больницу не один, а с друзьями. Эта развеселая компания стала орать матом на врача – крик при этом стоял на всю больницу. В результате работникам медучреждения пришлось вызвать на место наряд полиции.

Корреспонденту «Комсомолки» подтвердили факт происшествия. Пресс-секретарь городской больницы Юлия Щетинюк рассказала, что стражи порядка забрали буяна в участок.

– К сожалению, подобные происшествия - не редкость. Причем не только у нас, такое во всех медучреждениях случается. Некоторые пациенты оказываются просто неадекватными, кто-то даже на врачей бросается. В таких случаях приходиться вызывать полицию, - рассказала она.

Между тем, в приморском управлении МВД сообщили: подобных происшествий в полицейской сводке не фиксировалось. Вероятнее всего, с буянами удалось решить дело миром – и поэтому никаких дел на них заводить не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU