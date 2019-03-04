Трубы Владивостока перестанут отапливать улицу

СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-04T06:44:50+03:00

Изоляция трубопроводов проходит на всей территории филиала — поселок Трудовое и район Вторая Речка, на улицах Щитовая, Окатовая, островах Русский и Попова

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Специалисты владивостокского филиала краевого предприятия «Примтеплоэнерго» утеплят за год более 8 километров трубопроводов теплосетей.

Как сообщил директор владивостокского филиала предприятия Александр Шаталов, на сегодня заизолировано 700 метров трубопроводов.

— Изоляция трубопроводов тепловых сетей необходима для устранения теплопотерь. Это ведет к существенным убыткам, ухудшает качество теплоснабжения наших потребителей. Такого мы позволить не можем, поэтому и ведем работы, — отметил директор филиала.

По словам Александра Шаталова, изоляция трубопроводов проходит на всей территории филиала — поселок Трудовое и район Вторая Речка, на улицах Щитовая, Окатовая, островах Русский и Попова.

— В рамках программы энергосбережения наши специалисты ведут работы по изоляции с применением утеплителя из пенополистирола. Такой утеплитель имеет отличные параметры. Он легок, хорошо сохраняет тепло, долговечен, устойчив к перепадам температур. Данный утеплитель предприятие изготавливает в Артемовском филиале, — рассказал Александр Шаталов.

Руководитель филиала напомнил, что функция теплоснабжения во Владивостоке передана КГУП «Примтеплоэнерго» в конце декабря 2018 года. С этого момента Примтеплоэнерго приступило к отоплению 275 домов, расположенных во Владивостоке, поселке Трудовом, на островах Русский и Попова.

Как подчеркнули в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, утепление теплосетей стало неотъемлемой частью программы энергосбережения в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU