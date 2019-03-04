Небывало тёплая зима сделала выход на лёд опасным приключением
Управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминает, что выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни.
С повышением среднесуточных температур на водоемах уже замечено преждевременное обрушение льда. Специалисты сообщают, что в Амурском и Уссурийском заливах практически не осталось плавучего льда. Сейчас разрушается припайный лед, сам он становится рыхлым.
В связи с осложнившейся обстановкой любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города запрещено выходить на лед. Категорически запрещен и выезд на лед всех видов автотранспорта.
Кроме того, родителям и педагогам необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.
Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:
— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
— по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;
— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
— если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;
— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:
— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;
— вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
— пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;
— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
— за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;
— осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
— доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);
— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);
— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
Единый телефон пожарных и спасателей: 101.
ИСТОЧНИК KP.RU