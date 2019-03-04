Небывало тёплая зима сделала выход на лёд опасным приключением

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-04T07:23:46+03:00

Категорически запрещен и выезд на лед всех видов автотранспорта

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Управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминает, что выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни.

С повышением среднесуточных температур на водоемах уже замечено преждевременное обрушение льда. Специалисты сообщают, что в Амурском и Уссурийском заливах практически не осталось плавучего льда. Сейчас разрушается припайный лед, сам он становится рыхлым.

В связи с осложнившейся обстановкой любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города запрещено выходить на лед. Категорически запрещен и выезд на лед всех видов автотранспорта.

Кроме того, родителям и педагогам необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

— по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;

— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

— если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:

— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

— вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

— пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

— за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;

— осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

— доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);

— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);

— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU