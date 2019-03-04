«Приморская рыба» по доступной цене станет украшением масленичного стола

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-04T07:43:18+03:00

Рыба на склады во Владивостоке и Уссурийске попадает напрямую от производителя – рыбодобывающих предприятий

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Госпродагентство продает рыбу по доступным ценам в торговые сети и бюджетные учреждения Приморского края.

По словам директора краевого агентства Владимира Ткаченко, рыба на склады во Владивостоке и Уссурийске поставляется напрямую от производителя – рыбодобывающих предприятий.

- Сейчас на складах есть навага, горбуша, минтай, кальмар и сельдь, – отметил он.

Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована губернатором Олегом Кожемяко. С начала ее действия в конце 2019 года было реализовано больше тысячи тонн рыбопродукции по доступным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU