«Приморская рыба» по доступной цене станет украшением масленичного стола
Рыба на склады во Владивостоке и Уссурийске попадает напрямую от производителя – рыбодобывающих предприятий
фото - АПК
Изменить размер текста:
Госпродагентство продает рыбу по доступным ценам в торговые сети и бюджетные учреждения Приморского края.
По словам директора краевого агентства Владимира Ткаченко, рыба на склады во Владивостоке и Уссурийске поставляется напрямую от производителя – рыбодобывающих предприятий.
- Сейчас на складах есть навага, горбуша, минтай, кальмар и сельдь, – отметил он.
Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована губернатором Олегом Кожемяко. С начала ее действия в конце 2019 года было реализовано больше тысячи тонн рыбопродукции по доступным ценам.
ИСТОЧНИК KP.RU