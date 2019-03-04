2019-03-04T07:43:18+03:00
Общество

«Приморская рыба» по доступной цене станет украшением масленичного стола

Рыба на склады во Владивостоке и Уссурийске попадает напрямую от производителя – рыбодобывающих предприятий
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Госпродагентство продает рыбу по доступным ценам в торговые сети и бюджетные учреждения Приморского края.

По словам директора краевого агентства Владимира Ткаченко, рыба на склады во Владивостоке и Уссурийске поставляется напрямую от производителя – рыбодобывающих предприятий.

- Сейчас на складах есть навага, горбуша, минтай, кальмар и сельдь, – отметил он.

Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована губернатором Олегом Кожемяко. С начала ее действия в конце 2019 года было реализовано больше тысячи тонн рыбопродукции по доступным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке водители автобусов выяснили отношения отвёрткой
Свыше сотни юных жителей Находки приобщились к велоспорту
Юниоры Приморья выиграли первенство России по пауэрлифтингу
Более сотни сирот Приморья обратились за сертификатом на жильё
«Присел передохнуть возле рельсов»: пьяного жителя Приморья сбила электричка
Во Владивостоке фура застряла под виадуком
Пьяный рецидивист «нагулял» себе новый срок в Приморье
Учёные: узники «китовой тюрьмы» в Приморье опасно захворали
Жительница Приморья насмерть сбила восьмилетнюю школьницу
Нацпарки Приморья и Китая будут вместе охранять тигров и леопардов
Небывало тёплая зима сделала выход на лёд опасным приключением
Трубы Владивостока перестанут отапливать улицу
Буйные мигранты устроили дебош в приморской больнице
Незаконных торговцев цветами сурово накажут во Владивостоке