2019-03-04T08:05:05+03:00
Происшествия

Жительница Приморья насмерть сбила восьмилетнюю школьницу

Полиция устанавливает причины и условия, спровоцировавшие автопроисшествие
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Надеждинском районе, в котором погиб ребенок.

В дежурную часть ОМВД по Надеждинскому району поступило сообщение о наезде на ребёнка-пешехода в поселке Раздольное. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено: автоавария произошла в районе дома № 82 на улице Лазо. 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi Colt двигалась со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. 8-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте. От удара ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Стаж водителя, как оказалось, 3 года.

Полиция устанавливает причины и условия, спровоцировавшие автопроисшествие. Назначен ряд исследований. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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