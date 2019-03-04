Пьяный рецидивист «нагулял» себе новый срок в Приморье

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-04T10:45:13+03:00

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску с сообщением о нападении обратился 44-летний мужчина, работающий на складе по улице Теремецкого. Находясь на территории склада, неизвестный, угрожая топором, заставил потерпевшего обмотать ноги скотчем, после чего вытащил 70 000 рублей. С похищенными деньгами злоумышленник скрылся.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели точку происшествия, опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Составив ориентировку, сотрудники полиции передали ее всем наружным нарядам.

В нескольких километрах от места происшествия инспекторы патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им казался судимый 41-летний местный житель. На момент задержания подозреваемый был пьян и сопротивлялся полицейским. Дебошира доставили в отдел полиции. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на трое суток.

Протрезвев, задержанный признался в разбое. При личном досмотре у него изъяли часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом. Мужчина помещен в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU