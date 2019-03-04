Во Владивостоке фура застряла под виадуком

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-04T08:51:54+03:00

Виадук не рухнул - однако не исключено, что конструкцию повредило от столкновения Фото: dpscontrol_125rus

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Во Владивостоке сегодня произошла нелепая авария с участием большегруза. Фура едва не снесла виадук на улице Калинина.

ДТП произошло неподалеку от торгового центра «Зелёный остров», примерно в полдень. Водитель фуры решил проехать под виадуком – однако немного не рассчитал габариты. В результате контейнер, который вез грузовик, смяло. Пострадавших в результате нелепой аварии нет. Сам переход остался цел – на первый взгляд. Во всяком случае, он не рухнул не проезжую часть. Его должны осмотреть специалисты, чтобы выяснить, не повредилась ли конструкция.

Снимок после аварииФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

Сейчас в деталях аварии разбираются специалисты. Им предстоит выяснить, что стало причиной аварии: ошибка дальнобойщика или недосмотр строителей виадука. Думается, первый вариант более вероятен – в противном случае подобные аварии происходили бы там ежедневно.

Впрочем, для Владивостока подобные аварии не такая уж и редкость. В конце прошлого года Водитель самосвала обрушил виадук в районе улицы Басаргина. По какой-то причине у грузовика включился насос, и кузов самопроизвольно поднялся. Водитель этого просто не заметил. В результате он на полном ходу снес надземный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU