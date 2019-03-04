Более сотни сирот Приморья обратились за сертификатом на жильё

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-04T09:20:26+03:00

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Прием заявлений на получение жилищного сертификата от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 25-летнего возраста, в отношении которых вынесены судебные акты, начали в Приморье в пятницу, 1 марта.

В первый день в органы опеки и попечительства региона обратились 102 человека.

Специалисты краевого департамента образования и науки напоминают, что для получения сертификата на приобретение жилья сиротам необходимо обратиться с заявлением в отдел опеки и попечительства того муниципального образования, на территории которого они подлежат обеспечению квартиры в соответствии со списком.

- В пятницу за выдачей сертификатов обратились 102 человека, — рассказала замдиректора департамента Наталья Василянская.

К заявлению необходимо приложить:

— копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;

— копию трудовой книжки, заверенную работодателем, либо справку с места обучения по очной форме;

— характеристику с места работы или обучения по очной форме;

— копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии;

— справку о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

— справку из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

— письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения (данное согласие указывается в заявлении).

Напомним, закон, направленный на сокращение очереди на жилье для детей-сирот, инициирован губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Жилищный сертификат смогут получить сироты, достигшие 25-летнего возраста, «на руках» у которых имеются судебные акты. Решение о его выдаче будет приниматься краевым департаментом образования и науки при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни и заключения мирового соглашения об урегулировании судебного спора.

ИСТОЧНИК KP.RU