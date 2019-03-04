Юниоры Приморья выиграли первенство России по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-04T09:53:14+03:00

В соревнованиях в Москве участвовали более 300 атлетов из 47 субъектов РФ

Изменить размер текста: A A

Успешно выступили приморские спортсмены на первенстве России по пауэрлифтингу в дисциплине классическое троеборье. Они завоевали в общей сложности две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали, установили пять рекордов страны и заняли первое место в общекомандном зачете.

В соревнованиях в Москве участвовали более 300 атлетов из 47 субъектов РФ.

Первый день турнира принес сборной Приморского края полный комплект медалей — золотую, серебряную и бронзовую. Открыли борьбу девушки и юниорки самых легких весовых категорий до 43 и 47 килограммов. Лидер команды Приморья, воспитанница тренера Владимира Лапынина из спортивной школы «Вертикаль» Дальнегорска Алина Рассамахина не оставила своим соперницам никаких шансов. По результатам выступлений Алина установила два рекорда России в упражнении «Приседание» — 106 и 110 килограммов, два рекорда России в жиме штанги лежа — 63 и 65 килограммов и еще один рекорд страны в сумме троеборья — 300 килограммов.

Алина Рассамахина заняла первое место, намного превысив норматив мастера спорта, и завоевала право выступить на Чемпионате мира по классическому троеборью, который пройдет в начале июня в Швеции.

Продолжили выступления юноши. Приморскую сборную в весовой категории до 53 килограммов представил Никита Никифоров из спортивной школы «Лотос» Дальнегорска. Он смог навязать борьбу своим соперникам, и только последний вес в становой тяге, который ему не покорился, не позволил Никите стать победителем. В итоге юный приморский атлет занял второе место с суммой троеборья 357,5 килограмма, успешно выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

В весовой категории до 59 килограммов Приморье представил Леонид Коваль из спортивной школы «Вертикаль» Дальнегорска, который стал бронзовым призером первенства с суммой троеборья 407,5 килограмма, также выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU