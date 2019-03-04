Свыше сотни юных жителей Находки приобщились к велоспорту
Уроки по фигурному вождению велосипеда в школах Находки организовала партия «Единая Россия» с велоклубом «Находка» в рамках федеральной программы «Детский спорт».
Занятия по велоспорту уже прошли в школах №№ 26, 4, 5 города — 120 ребят получили навыки вождения велосипеда в нестандартных ситуациях и сертификаты за успешное прохождение уроков по веловождению.
Как отмечают организаторы, программа, реализованная в школах Находки, направлена на формирование у детей и подростков безопасного поведения на дорогах, привитие навыков здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта.
В марте планируется проведение занятий по фигурному вождению велосипеда ещё для 100 ребят — из МБОУ СОШ № 11, 25, 5.
Напомним, что большой популярностью в городе пользуется акция «Зарядка с чемпионом», которую проводят единороссы не первый год. За это время более 1500 ребят познакомились с чемпионами разного уровня, выросшими и получившие первые спортивные навыки в Находке.
Теперь не только ребята, но и взрослые могут познакомиться с выдающимися спортсменами и вместе с детьми поучаствовать в акции «Зарядка с чемпионом», которая проходит в 9:00 каждую субботу на площади тк «Сити Центр». Координатор партпроекта «Детский спорт» в Находкинском городском округе Ирина Наумова уверена, что уроки фигурного вождения велосипеда им акция «Зарядка с чемпионом» привлекут ещё больше детей к регулярным занятиям спортом, будут способствовать формированию культуры здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU