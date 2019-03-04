Во Владивостоке водители автобусов выяснили отношения отвёрткой
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет
фото - архив КП
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В дежурную часть УМВД по Владивостоку поступило сообщение о конфликте между водителями автобусов в районе остановки «Площадь Баляева».
Полицейскими установлено: утром на остановке в пылу конфликта из-за очередности заезда на парковочное место 32-летний житель Владивостока нанес ранение своему коллеге, ударив того отвёрткой. Пострадавший — 36-летний мужчина — госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU