Во Владивостоке водители автобусов выяснили отношения отвёрткой

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-04T11:00:12+03:00

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет

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В дежурную часть УМВД по Владивостоку поступило сообщение о конфликте между водителями автобусов в районе остановки «Площадь Баляева».

Полицейскими установлено: утром на остановке в пылу конфликта из-за очередности заезда на парковочное место 32-летний житель Владивостока нанес ранение своему коллеге, ударив того отвёрткой. Пострадавший — 36-летний мужчина — госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU