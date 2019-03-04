2019-03-04T11:00:12+03:00
Происшествия

Во Владивостоке водители автобусов выяснили отношения отвёрткой

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - архив КПфото - архив КП
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД по Владивостоку поступило сообщение о конфликте между водителями автобусов в районе остановки «Площадь Баляева».

Полицейскими установлено: утром на остановке в пылу конфликта из-за очередности заезда на парковочное место 32-летний житель Владивостока нанес ранение своему коллеге, ударив того отвёрткой. Пострадавший — 36-летний мужчина — госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше сотни юных жителей Находки приобщились к велоспорту
Юниоры Приморья выиграли первенство России по пауэрлифтингу
Более сотни сирот Приморья обратились за сертификатом на жильё
«Присел передохнуть возле рельсов»: пьяного жителя Приморья сбила электричка
Во Владивостоке фура застряла под виадуком
Пьяный рецидивист «нагулял» себе новый срок в Приморье
Учёные: узники «китовой тюрьмы» в Приморье опасно захворали
Жительница Приморья насмерть сбила восьмилетнюю школьницу
Нацпарки Приморья и Китая будут вместе охранять тигров и леопардов
«Приморская рыба» по доступной цене станет украшением масленичного стола
Небывало тёплая зима сделала выход на лёд опасным приключением
Трубы Владивостока перестанут отапливать улицу
Буйные мигранты устроили дебош в приморской больнице
Незаконных торговцев цветами сурово накажут во Владивостоке