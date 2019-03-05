2019-03-05T00:06:00+03:00
Общество

Весеннее тепло набирает обороты в Приморье

Температура воздуха в крае поднимется до +13
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 5 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, со второй половины дня умеренный до сильного.Температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного.Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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