Весеннее тепло набирает обороты в Приморье

СЕГОДНЯ 00:06 2019-03-05T00:06:00+03:00

Температура воздуха в крае поднимется до +13

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает Примпогода. Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, со второй половины дня умеренный до сильного.Температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного.Температура воздуха +6...+8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU