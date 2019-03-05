В Минприроды разработают дорожную карту по выпуску белух и косаток из «китовой тюрьмы»

СЕГОДНЯ 02:19 2019-03-05T02:19:11+03:00

В подробном плане действий учтут возраст морских млекопитающих и то, что выпускать их в холодное время года - опасно

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам о том, что в ближайшее время министерство разработает и представит подробный план по освобождению и адаптации косаток и белух из Центра адаптации морских животных в бухте Средней. По его словам, учёные и эксперты считают, что для выпуска нужна целая дорожная карта с адаптацией и пониманием, что делать. В плане учтут разный возраст млекопитающих и то, что в холодное время года выпуск животных связан с риском для их жизни, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на ТАСС.

Кобылкин сообщил, что Минприроды, со своей стороны, подготовило всю необходимую информацию по этому вопросу и ждет решения от силовых структур Росрыболовства.

Официальный представитель Росрыболовства, в свою очередь отметил, что именно они и Минсельхоз России ранее направили в Минприроды России свою позицию по морским млекопитающим. Здесь также считают, что белухам и косаткам потребуются серьезные меры по реадаптации. По оценке специалистов, прямо сейчас выпускать животных крайне опасно: они уже привыкли к вольерным условиям. Кроме того, надо учитывать время года и тот фактор, что район бухты Средняя не является традиционным местом обитания и питания этих видов.

- Важно, чтобы животные не пострадали и не погибли. Решение о дальнейшей судьбе китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, необходимо принимать с соблюдением законодательства Российской Федерации и с учетом мнения научных организаций, считает представитель ведомства. По его мнению, все действия, что сейчас предпринимаются, в первую очередь должны обеспечивать безопасность морских млекопитающих.

ИСТОЧНИК KP.RU