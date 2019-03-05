2019-03-05T02:44:45+03:00
Общество

В Приморье пожарные эвакуировали из горящего дома 15 человек и спасли человека

Из квартиры, охваченной пламенем, огнеборцы вывели на воздух мужчину
Софья КУЧИНА
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Огнеборцы спасли на пожаре мужчинуОгнеборцы спасли на пожаре мужчинуФото: 25.mchs.ru
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Вечером, 4 марта в посёлке Лучегорск в 1 Микрорайоне загорелась квартира в жилом доме. Люди сообщили об этом в 21.09 в пожарную службу Пожарского муниципального района. На место огнеборцы прибыли уже через пару минут. К тушению приступили 3 человека и 3 единицы техники.

Разведка показала, что в квартире горят стол, тумба и шторы. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра.

Из помещения, охваченного огнём и дымом, брандмейстеры вывели на воздух мужчину. Тем самым они спасли ему жизнь. Медпомощь погорельцу не понадобилась. Из здания эвакуировали ещё 15 человек.

В 21.14 возгорание локализовали, в 21.22 ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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