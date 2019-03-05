В Приморье пожарные эвакуировали из горящего дома 15 человек и спасли человека
Вечером, 4 марта в посёлке Лучегорск в 1 Микрорайоне загорелась квартира в жилом доме. Люди сообщили об этом в 21.09 в пожарную службу Пожарского муниципального района. На место огнеборцы прибыли уже через пару минут. К тушению приступили 3 человека и 3 единицы техники.
Разведка показала, что в квартире горят стол, тумба и шторы. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра.
Из помещения, охваченного огнём и дымом, брандмейстеры вывели на воздух мужчину. Тем самым они спасли ему жизнь. Медпомощь погорельцу не понадобилась. Из здания эвакуировали ещё 15 человек.
В 21.14 возгорание локализовали, в 21.22 ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU