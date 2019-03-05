Приморским врачам из северных районов увеличат зарплату на 10 тысяч

СЕГОДНЯ 05:18 2019-03-05T05:18:57+03:00

10 тысяч рублей дополнительно к основному окладу начнут получать с марта врачи-специалисты в районах Приморья, приравненных к Крайнему Северу Фото: primorsky.ru

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Уже с марта врачи-специалисты в районах Приморья, приравненных к Крайнему Северу, начнут получать дополнительно к основному окладу 10 тысяч рублей.

Новая мера соцподдержки – инициатива губернатора Олега Кожемяко. Ещё в пошлом году он выдвинул ряд инициатив, среди которых была и эта, сообщили в департаменте здравоохранения.

Так что уже в этом месяце врачи из государственных учреждениях здравоохранения Ольгинского, Кавалеровского, Тернейского, Дальнегорского районов и в поселке Восток Красноармейского района, смогут получить прибавку к заработной плате.

- 10 тысяч рублей смогут получать именно врачи-специалисты, руководящего состава – главного врача или заместителя главного врача – это не коснется, – пояснили в крайздраве.

Руководитель ведомства Виктор Фисенко отметил, что с начала этого года для медицинских работников уже действуют три меры социальной поддержки. Медработники получают компенсацию за оплату услуг ЖКХ, надбавку к заработной плате за выявление онкологических заболеваний, 10 тысяч к заработной плате положено молодым медработникам, пришедшим в первичное звено здравоохранения региона. Также врачи Приморья могут получать дополнительные подъемные и компенсировать частично аренду жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU