Три пожара полыхают в приморских лесах
Восемь лесных пожаров потушили в Прмиорье за 4 марта. На утро вторника,5 марта три пожара локализованы и ещё три продолжают полыхать.
Восемь возгораний на землях лесного фонда потушены в Артемовском, Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Пожарском, Чугуевском, Ханкайском и Шкотовском (два пожара) районах.
Три лесных пожара локализованы: в Ханкайском (Ильинское участковое лесничество), Тернейском (Малокемское участковое лесничество) и Шкотовском (Центральное участковое лесничество) районах.
Два лесных пожара остаются действующими в Уссурийском городском округе на территории Николо-Львовского участкового лесничества и Шкотовском районе в Шкотовском участковом лесничестве.
В краевом департаменте лесного хозяйства сообщили, что на пожарах работают 134 человека. В основном это сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества. Также привлечены силы арендаторов. Задействовано 28 единиц техники.
По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», сегодня утром в Приморье на выявлено 77 тепловых аномалий.
С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 176 лесных пожаров.
Напомним, особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Для тушения лесных пожаров в крае создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники.
Между тем, в приморских инстаграм-пабликах сообщают, о том, что палы на полях устраивают иностранные граждане.
ИСТОЧНИК KP.RU