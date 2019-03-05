Три пожара полыхают в приморских лесах

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-05T05:59:34+03:00

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 176 лесных пожаров Фото: primorsky.ru

За 4 марта потушили восемь пожаров

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Восемь лесных пожаров потушили в Прмиорье за 4 марта. На утро вторника,5 марта три пожара локализованы и ещё три продолжают полыхать.

Восемь возгораний на землях лесного фонда потушены в Артемовском, Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Пожарском, Чугуевском, Ханкайском и Шкотовском (два пожара) районах.

Три лесных пожара локализованы: в Ханкайском (Ильинское участковое лесничество), Тернейском (Малокемское участковое лесничество) и Шкотовском (Центральное участковое лесничество) районах.

Два лесных пожара остаются действующими в Уссурийском городском округе на территории Николо-Львовского участкового лесничества и Шкотовском районе в Шкотовском участковом лесничестве.

В краевом департаменте лесного хозяйства сообщили, что на пожарах работают 134 человека. В основном это сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества. Также привлечены силы арендаторов. Задействовано 28 единиц техники.

По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», сегодня утром в Приморье на выявлено 77 тепловых аномалий.

С начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 176 лесных пожаров.

Напомним, особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Для тушения лесных пожаров в крае создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники.

Между тем, в приморских инстаграм-пабликах сообщают, о том, что палы на полях устраивают иностранные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU