Приморские каратисты скоро отправятся на соревнования в Долгопрудный

СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-05T06:41:45+03:00

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Региональный этап Всероссийских игр каратэ прошел в минувшие выходные во Владивостоке. В них приняли участие свыше 100 воспитанников различных школ восточных единоборств и спортивных объединений из Владивостока, Уссурийска, села Покровка и Липовцев.

Региональный этап Всероссийских игр по каратэ стал для наших спортсменов еще одной отличной возможностью продемонстрировать владение техникой и силой удара, проверить себя и отточить мастерство в преддверии предстоящих соревнований федерального масштаба. Так, в зависимости от возраста и уровня подготовки участники состязаний представили вниманию судей свое исполнение «ката» (техника), «кихон иппон кумитэ» (условный поединок на один шаг) и «дзию иппон кумитэ» (условно-свободный поединок). И, конечно, особенно зрелищным и напряженным было выступление в дисциплине «дзию сёбу кумитэ», подразумевающей свободный поединок по правилам ММА.

По итогам турнира были судьи определили спортсменов, которые войдут в сборную Приморского края и представят регион на чемпионате России по каратэномичи. Эти соревнования пройдут 24 марта в Долгопрудном. В свою очередь, победители и призеры 9-х Всероссийских игр каратэ получат путевки на чемпионат мира по каратэ, который пройдет в Токио в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU