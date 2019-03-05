В супермаркете Владивостока вор отпер чужую ячейку своим ключом и ушёл с деньгами
Дело уже направили в суд
Фото: Архив "КП"
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Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинение по уголовному делу о краже.
По версии следствия, днём 21 января 2019 года в одном из крупных супермаркетов города мужчина увидел, что одна из посетительниц положила в ячейку свою сумочку. Тогда он также оставил в соседней ячейке свои вещи и, подобрав ключ, отпер чужой ящик. Оттуда он похитил сумочку с деньгами. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
Дело о краже с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, направлено в суд на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU