В супермаркете Владивостока вор отпер чужую ячейку своим ключом и ушёл с деньгами

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-05T08:06:28+03:00

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Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинение по уголовному делу о краже.

По версии следствия, днём 21 января 2019 года в одном из крупных супермаркетов города мужчина увидел, что одна из посетительниц положила в ячейку свою сумочку. Тогда он также оставил в соседней ячейке свои вещи и, подобрав ключ, отпер чужой ящик. Оттуда он похитил сумочку с деньгами. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Дело о краже с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU