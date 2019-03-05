17 миллионов получит на переоснащение одна из приморских больниц

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-05T10:41:27+03:00

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Около 17 миллионов рублей на переоснащение получит городская больница Спасска-Дальнего. Медучреждение вошло в национальный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - об этом сообщили на совещании по вопросам социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района, которое провела первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.

Главы муниципалитетов Вячеслав Квон и Алексей Салутенков рассказали о работе, которую они проводят по каждому из социально значимых направлений, и о планах по дальнейшему развитию таких сфер, как образование, здравоохранение, соцзащита, дорожное хозяйство и других. Далее представители органов исполнительной власти сообщили об основных мерах поддержки, которые данные территории получают из краевого и федерального бюджетов.

Так, заместитель директора департамента здравоохранения Приморья Тамара Курченко отметила, что городская больница Спасска-Дальнего вошла в национальный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она рассказала, что до 2024 года в учреждении поэтапно сменят оборудование. Больница получит новый рентген-аппарат и оборудование для МРТ. Кроме того, здесь отремонтируют приемное отделение.

Другие медучреждения муниципалитета также не останутся без помощи: детская больница получит около 4 миллионов рублей на завершение ремонта, на территории взрослой поликлиники установят видеонаблюдение.

Спасскому району выделят средства на развитие учреждений здравоохранения, благодаря чему в больнице появится флюорограф и ФТИ-аппарат. Кроме того, улучшится материально-техническая база детской поликлиники.

Напомним, в настоящее время муниципалитеты разрабатывают планы своего социально-экономического развития. Власти региона, в свою очередь, проверяют, как сформированы бюджеты органов местного самоуправления и программа социально-экономического развития. Одна из целей подобных совещаний – определить «проблемные места»: направления и проекты, которые пока еще не реализуются на территориях, и оперативно подготовить соответствующие документы на получение федерального финансирования.

Отметим, в течение ближайших двух месяцев эта работа должна завершиться. В апреле пройдёт итоговое совещание, на котором рассмотрят окончательные планы развития муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU