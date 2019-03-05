Поломка в машине привела к серьёзному ДТП в пригороде Владивостока [фото]

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-05T08:40:47+03:00

Малолитражка врезалась в леера и столкнулась с попутным авто

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Авария с участием двух авто произошла на пригородной трассе Владивостока. Причиной ДТП в районе Санаторной стала неисправность автомобиля.

Корреспондент «КП» - Владивосток» побывал на месте происшествия и пообщался с участниками ДТП. Водитель Mazda Demio двигался со стороны Океанской в направлении города. В какой-то момент в авто лопнула балка заднего колеса, поэтому машину понесло. Водитель попытался затормозить, но на пути оказались леера.

Минивэн догнал малолитражкуФото: Милана СОКОЛ

От удара об отбойник малолитражку развернуло. На образовавшееся впереди препятствие не успел среагировать рулевой Nissan Liberty и «догнал» оппонента.

В машине лопнула балкаФото: Милана СОКОЛ

Кузовные повреждения минивэна оказались минимальными по сравнению с малолитражкой. Demio потеряла возможность самостоятельно передвигаться. В аварии обошлось без пострадавших.

Авто врезалось в леераФото: Милана СОКОЛ

Сейчас автомобилисты ждут инспекторов ГИБДД для оформления происшествия. Для освобождения проезжей части понадобится помощь эвакуатора.

ИСТОЧНИК KP.RU