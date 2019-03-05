Поломка в машине привела к серьёзному ДТП в пригороде Владивостока [фото]
Авария с участием двух авто произошла на пригородной трассе Владивостока. Причиной ДТП в районе Санаторной стала неисправность автомобиля.
Корреспондент «КП» - Владивосток» побывал на месте происшествия и пообщался с участниками ДТП. Водитель Mazda Demio двигался со стороны Океанской в направлении города. В какой-то момент в авто лопнула балка заднего колеса, поэтому машину понесло. Водитель попытался затормозить, но на пути оказались леера.
Минивэн догнал малолитражкуФото: Милана СОКОЛ
От удара об отбойник малолитражку развернуло. На образовавшееся впереди препятствие не успел среагировать рулевой Nissan Liberty и «догнал» оппонента.
В машине лопнула балкаФото: Милана СОКОЛ
Кузовные повреждения минивэна оказались минимальными по сравнению с малолитражкой. Demio потеряла возможность самостоятельно передвигаться. В аварии обошлось без пострадавших.
Авто врезалось в леераФото: Милана СОКОЛ
Сейчас автомобилисты ждут инспекторов ГИБДД для оформления происшествия. Для освобождения проезжей части понадобится помощь эвакуатора.
ИСТОЧНИК KP.RU