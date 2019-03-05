2019-03-05T09:46:23+03:00
Общество

Стрелу с наркотиками и алкоголем нашла служебная собака около лечебно-исправительного учреждения под Артёмом

Заключённым пытались передать масло канабиса, две поллитровки и сотовые телефоны
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Сергей Грачёв
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В лечебно-исправительном учреждении под Артёмом при обходе территории сотрудники нашли наркотики, сообщает пресс-служба ГУФСИН. След взяла служебная собака Аллекс, она привела людей к замаскированной металлической стреле и двум палкам, к которым были примотаны три свёртка. В них было две поллитровые бутылки спиртосодержащей жидкости, три сотовых телефона и загадочное вещество. Анализ показал, что это масло канабиса, массой 27,031 грамма.

Специалисты признаются, родственники осуждённых довольно часто пытаются передать «запрещёнку» в исправительные учреждения. Однако их сотрудники планомерно и целенаправленно пресекают эти попытки, прибегая к помощи служебных собак и современных технических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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