2019-03-05T10:33:10+03:00
Общество

Женщину с полной сумкой наркотиков ждут 1,5 года колонии

Жительницу Владивостока признали виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Первореченский суд Владивостока признал местную жительницу виновной в незаконном хранении наркотиков.

Как установили в суде, в ноябре 2018 года женщину задержали в районе дома № 24 по улице Бородинской. Оказалось, что в сумке она хранила свёрток со смесью, содержащей наркотик. Производное N – метилэфидрона – 1 – фенил – 2(1- пирролидинил) пентан-1-он (а-PVP), массой 0,56 грамм, что является значительным размером.

С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил ей 1,5 года колонии поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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