Приморский производитель едва не накормил земляков пельменями с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-05T10:55:46+03:00

Уровень бактериальной обсеменённости в продукте был превышен в 11 раз

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Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора нашли в партии домашних пельменей от ООО «Мясокомбинат Лесозаводский» кишечную палочку. Также в продукте был превышен уровень бактериальной обсемененности более чем в 11 раз.

Лабораторное исследование проводилось в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции. Пробы отбирал госинспектор Юго-Восточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору в одном из магазинов Кавалерово.

По словам специалистов, на производстве не соблюдали технологию, либо нарушали температурный режим при перевозке и хранении продукта.

Результаты исследования поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. Информация довели до производителя, чтобы тот предотвратил реализацию небезопасной продукции.

Кроме того, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес производителя и торговой точки вынесут предостережения за нарушение правил хранения готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU