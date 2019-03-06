Небольшой снег нагрянет сегодня в Приморье
Сегодня, 6 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Местами небольшой снег с вероятностью 50%, сообщает Примпогода. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем до сильного.Температура воздуха +2...+7°C.
Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине сильный.Температура воздуха +4...+6°C.
В Уссурийске переменная облачность. Ветер северо-западный слабый, во второй половине умеренный до сильного.Температура воздуха +4...+6°C.
В Находке переменная облачность. Ветер северо-западный слабый до умеренного . Температура воздуха +6...+8°C.
ИСТОЧНИК KP.RU