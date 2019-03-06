Приморский таксист разукрасил лицо незаплатившего пассажира

СЕГОДНЯ 02:15 2019-03-06T02:15:41+03:00

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Приморские таксисты суровы на расправу – не успела «остыть» история о том, как в такси Владивостока водитель ударил девушку из-за отсутствия мелких купюр, как разгорелся ещё один скандал.

Сегодня ночью в паблике dpskontrol_125rus, появилось видео, на котором молодого человека с лицом, испачканным чем-то зелёным, допрашивают: «Будешь ещё кидать таксистов?».

dpskontrol_125rus Таксист облил парня зелёнкой

По комментарию подписчика, который прислал этот материал, парень довольно долго катался по Артёму. Когда его попросили оплатить услугу – 1500 рублей, молодой человек отказался. Неизвестно как точно развивались события, но есть две версии. Первая: неплательщику вручили флакон с зелёнкой и заставили измазаться; вторая – таксист сам постарался над гримом для любителя покататься «на халяву».

Сейчас в сети идут жаркие споры о том, кто прав и кто виноват в этой ситуации, а также, понесёт ли наказание водитель, постоявший за себя и свой заработок таким оригинальным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU