Йогурт с жизнью внутри упаковки обнаружили в Приморье
В Уссурийске покупатель одного из супермаркетов страшно удивился, когда распечатал купленный йогурт. Вместо кисломолочного лакомства из упаковки на него «смотрело» нечто странное.
Тот самый йогуртФото: dpscontrol_125rus
Фото: dpscontrol_125rus
Плесневый комок с прожилками фруктов подписчики паблика, где появилась запись об инциденте, тут же окрестили «гомункулом». Судя по их комментариям, уже многие сталкивались с такими чудесами.
- Мне такая же фигня много раз попадалась. Упаковка полностью герметичная, по сроку очень свежий. Просто нарушены условия хранения при транспортировке и в конечных пунктах сбыта.
- Сколько раз мне попадалась - упаковка полностью герметичная, срок отличный. Здесь нарушен температурный режим хранения от производителя до покупателя.
- Гомункул что ли?! Я б русско-китайский словарь держала под рукой…
- Чтоб вы понимали! Это ведь домашку кто-то по биохимии сделал, пенициллин вырастил!, - пишут интернет-пользователи.
ИСТОЧНИК KP.RU