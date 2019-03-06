Йогурт с жизнью внутри упаковки обнаружили в Приморье

СЕГОДНЯ 02:46 2019-03-06T02:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске покупатель одного из супермаркетов страшно удивился, когда распечатал купленный йогурт. Вместо кисломолочного лакомства из упаковки на него «смотрело» нечто странное.

Тот самый йогуртФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

Плесневый комок с прожилками фруктов подписчики паблика, где появилась запись об инциденте, тут же окрестили «гомункулом». Судя по их комментариям, уже многие сталкивались с такими чудесами.

- Мне такая же фигня много раз попадалась. Упаковка полностью герметичная, по сроку очень свежий. Просто нарушены условия хранения при транспортировке и в конечных пунктах сбыта.

- Сколько раз мне попадалась - упаковка полностью герметичная, срок отличный. Здесь нарушен температурный режим хранения от производителя до покупателя.

- Гомункул что ли?! Я б русско-китайский словарь держала под рукой…

- Чтоб вы понимали! Это ведь домашку кто-то по биохимии сделал, пенициллин вырастил!, - пишут интернет-пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU