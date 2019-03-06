Сегодня ночью в пожаре на Нейбута погиб человек

СЕГОДНЯ 03:44 2019-03-06T03:44:13+03:00

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Сегодня поздно ночью пожарные Владивостока спасли из огня и дымы 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, 6 марта в 03.12 сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города. На втором этаже дома на улице Нейбута, 77 горела квартира.

Уже через 8 минут спасатели были на месте. Разведка показала, что дым от пожара распространился по подъезду и создал угрозу жильцам соседних квартир и этажей выше. Звенья газодымозащитной службы спасли 14 человек из квартир, отрезанных дымом. На людей пришлось надевать комплекты защиты органов дыхания. Эвакуировано ещё 12 человек. В самой квартире огнеборцы обнаружили человека, без признаков жизни, его тут же передали врачам «скорой». Других пострадавших не было.

В 04.15 пожар локализовали, в 04.42 ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На пожаре работали 26 спасателей и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU