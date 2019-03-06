Ни стыда ни совести: угонщики из Приморья «увели» из-под хозяйских окон 17 авто

СЕГОДНЯ 04:57 2019-03-06T04:57:28+03:00

Парни выходили на связь с владельцами машин и предлагали вернуть за вознаграждение

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В Уссурийске сотрудники отдела МВД задержали трёх участников преступной группы. Молодые люди промышляли угоном автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2016 году 26-летний приморец организовал группу, в которую вовлёк двух своих знакомых – 23 и 24 лет.

Парни выискивали во дворах припаркованные авто без сигнализации, а затем отслеживали перемещения их владельцев по городу. Ночью они взламывали замки и перегоняли «железных коней» на пустыри, вдали от жилых массивов. Преступники выходили на связь с потерпевшими и предлагали вернуть им машины за вознаграждение. Таким образом, они украли 17 автомобилей. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Все похищенные авто вернулись к законным владельцам.

Дело одного из угонщиков уже рассмотрел Уссурийский районный суд. 24-летнему преступнику назначили 4 года и 2 месяца лишения свободы.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU