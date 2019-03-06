2019-03-06T06:08:05+03:00
Общество

Космический мониторинг выявил в Приморье 35 тепловых аномалий

Круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами скоро появятся в Приморье
Софья КУЧИНА
Поделиться:
12 пожаров удалось потушить во вторник12 пожаров удалось потушить во вторникФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

12 лесных пожаров удалось ликвидировать за прошедшие сутки, 5 марта. На утро среды, 6 марта в Приморье нет действующих пожаров, сообщает краевая администрация.

За прошедшие сутки по два лесных пожара ликвидированы в Шкотовском (Центральное и Шкотовское участковые лесничества) и Кировском (Кировское участковое лесничество) районах, четыре – в Уссурийском городском округе (Николо-Львовское участковое лесничество), по одному – в Тернейском (Малокемское участковое лесничество), Ханкайском (Ильинское участковое лесничество), Чугуевском (Чугуевское участковое лесничество) районах и Дальнегорском городском округе (Тайгинское участковое лесничество).

Тушили пожары 143 человека - сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества, привлеченные силы арендаторов. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что на пожарах задействовали 34 единицы техники.

По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз» утром,6 марта в Приморье выявлено 35 тепловых аномалий.

Напомним, что с начла года в лесах Приморья зарегистрировано 182 пожара. Для их тушения в крае создали группировку из 13 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. Накануне глава региона Олег Кожемяко поручил главам районов создать круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами, а также сформировать резервные группы, обладающие снаряжением и всеми средствами пожаротушения, включая транспорт с водой.

На сегодня особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах – объявят с 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Владивостока присвоил телефончик студентки, уснувшей в автобусе
Ещё двое приморцев попались на поджоге сухостоя
Во Владивостоке около Коврижки рыбак провалился под лёд
Жемчужный скат Наташа появилась на свет в Приморском океанариуме
230 домов в приморском городе остались без света
Ни стыда ни совести: угонщики из Приморья «увели» из-под хозяйских окон 17 авто
Сегодня ночью в пожаре на Нейбута погиб человек
Йогурт с жизнью внутри упаковки обнаружили в Приморье
Приморский таксист разукрасил лицо не заплатившего за проезд пассажира
Небольшой снег нагрянет сегодня в Приморье
Приморский производитель едва не накормил земляков пельменями с кишечной палочкой
Женщину с полной сумкой наркотиков ждут 1,5 года колонии
Стрелу с наркотиками и алкоголем нашла служебная собака около лечебно-исправительного учреждения под Артёмом
Поломка в машине привела к серьёзному ДТП в пригороде Владивостока [фото]
17 миллионов получит на переоснащение одна из приморских больниц
В супермаркете Владивостока вор отпер чужую ячейку своим ключом и ушёл с деньгами
Приморские каратисты скоро отправятся на соревнования в Долгопрудный
Три пожара полыхают в приморских лесах