Космический мониторинг выявил в Приморье 35 тепловых аномалий

СЕГОДНЯ 06:08 2019-03-06T06:08:05+03:00

Круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами скоро появятся в Приморье

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12 лесных пожаров удалось ликвидировать за прошедшие сутки, 5 марта. На утро среды, 6 марта в Приморье нет действующих пожаров, сообщает краевая администрация.

За прошедшие сутки по два лесных пожара ликвидированы в Шкотовском (Центральное и Шкотовское участковые лесничества) и Кировском (Кировское участковое лесничество) районах, четыре – в Уссурийском городском округе (Николо-Львовское участковое лесничество), по одному – в Тернейском (Малокемское участковое лесничество), Ханкайском (Ильинское участковое лесничество), Чугуевском (Чугуевское участковое лесничество) районах и Дальнегорском городском округе (Тайгинское участковое лесничество).

Тушили пожары 143 человека - сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества, привлеченные силы арендаторов. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что на пожарах задействовали 34 единицы техники.

По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз» утром,6 марта в Приморье выявлено 35 тепловых аномалий.

Напомним, что с начла года в лесах Приморья зарегистрировано 182 пожара. Для их тушения в крае создали группировку из 13 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. Накануне глава региона Олег Кожемяко поручил главам районов создать круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами, а также сформировать резервные группы, обладающие снаряжением и всеми средствами пожаротушения, включая транспорт с водой.

На сегодня особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах – объявят с 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU