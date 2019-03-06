2019-03-06T08:02:13+03:00
Общество

230 домов в приморском городе остались без света

Из-за пожара на трансформаторной подстанции ночью в Фокино отключили электричество
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Приморье остался без электроснабжения целый город, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

6 марта в 03.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в ЗАТО Фокино загорелся трансформатор на трансформаторной подстанции на улице Усатого. Из-за этого происшествия остались без электричества 230 домов и 12 социально-значимых объектов.

Дежурный караул 25 пожарной части и пожарная команда воинской части отправились на место. К работам привлекли 13 человек и 3 единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут. В 03.35 ремонтные бригады стали восстанавливать электроснабжение. В дома жителей Фокино свет вернулся уже к 04.35 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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