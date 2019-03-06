2019-03-06T09:06:31+03:00
Дом. Семья

Жемчужный скат Наташа появилась на свет в Приморском океанариуме

Малышка весит около 80 граммов
Софья КУЧИНА
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Увидеть, где сейчас Наташа, можно только благодаря большим глазам, высоко выступающим над поверхностью телаУвидеть, где сейчас Наташа, можно только благодаря большим глазам, высоко выступающим над поверхностью телаФото: primocean.ru
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Восьмидесятиграммовая малышка-скат Наташа появилась на свет в научно – адаптационном корпусе Приморского океанариума. Новорожденная – представитель самого редкого вида речных хвостоколов – жемчужный скат. Её размер составил 8 сантиметров в диаметре без учёта хвоста.

Рождения Наташи здесь ждали около 4 месяцев – именно столько длится беременность у пресноводных скатов. Хвостоколы довольно требовательно относятся к выбору пары, поэтому программу разведения пришлось составлять с учётом этой особенности характера. Чтобы у двух самочек была возможность выбрать жениха по душе, к ним в отдельный аквариум поместили двух самцов примерно одного возраста и размера. Затем рыб перевели на особый режим питания.

Пока девочка не окрепнет, она будет жить в научно-адаптационном корпусе. Уже сейчас она отличается завидынм аппетитом – каждый день Наташа съедает пол чайной ложки корма и предпочитает красную рыбу с креветками. Практически всё время она проводит, зарывшись в песок. Так что определить, где она находится можно только, увидев большие глаза, которые высоко выступают над телом.

Отметим, что скаты не отличаются развитым материнским инстинктом. Их потомство получает полную свободу действий, сразу же после рождения.

Справка:

Жемчужный скат получил свое название благодаря эффектному золотистому узору на черном фоне спины. Уже при рождении жемчужные скаты имеют характерный для своего вида повторяющийся узор, но первые месяцы жизни орнамент не контрастный. Благодаря такому защитному механизму маленькие скаты практически не различимы на песчаном дне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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