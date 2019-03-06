Во Владивостоке около Коврижки рыбак провалился под лёд

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-06T10:07:35+03:00

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Во Владивостоке в районе острова Скребцова рыбак провалился под лёд, - сообщение об этом поступило 6 марта в 15.10 в в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС.

Уже через 20 минут двое спасателей прибыли на место и извлекли из промоины пожилого мужчину. Тот сильно переохладился. Доставив пострадавшего на берег, специалисты передали его врачам «скорой».

«КП» напоминает, из-за аномально-теплого конца зимы и начала весны лёд начал разрушаться раньше чем обычно. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам настоятельно призывают граждан не испытывать судьбу, выходя на лёд и рискуя своей жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU