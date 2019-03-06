Во Владивостоке около Коврижки рыбак провалился под лёд
Во Владивостоке в районе острова Скребцова рыбак провалился под лёд, - сообщение об этом поступило 6 марта в 15.10 в в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС.
Уже через 20 минут двое спасателей прибыли на место и извлекли из промоины пожилого мужчину. Тот сильно переохладился. Доставив пострадавшего на берег, специалисты передали его врачам «скорой».
«КП» напоминает, из-за аномально-теплого конца зимы и начала весны лёд начал разрушаться раньше чем обычно. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам настоятельно призывают граждан не испытывать судьбу, выходя на лёд и рискуя своей жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU